Biden liga para Netanyahu e diz ser contra ofensiva em Rafah sem ‘proteção’ de civis

Presidente dos EUA afirmou ao líder israelense que operação militar ‘não deve prosseguir sem um plano crível e executável’

REUTERS/Kevin Lamarque Joe Biden pede pela segurança dos civis antes que Israel realize uma possível ofensiva na cidade de Rafah



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone nesta quinta-feira, 15, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O líder norte-americano alertou sobre sua posição a uma possível ofensiva na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza, sem contemplar a segurança de civis. “O presidente […] reiterou sua posição de que uma operação militar não deve prosseguir sem um plano crível e executável para garantir a proteção e o apoio dos civis em Rafah”, afirmou a Casa Branca. O posicionamento de Biden veio após o primeiro-ministro ter prometido na quarta-feira, 15, uma ação militar “vigorosa” em Rafa. De acordo com ele, o ataque ocorreria caso os civis fossem autorizados a evacuar essa cidade no sul da Faixa de Gaza, que está sobrecarregada de palestinos deslocados pela guerra entre Israel e Hamas. “Lutaremos até a vitória total, o que implica uma ação vigorosa em Rafah após permitirmos a saída da população civil das áreas de combate”, escreveu Netanyahu em sua conta oficial no Telegram.

*Com informações da AFP