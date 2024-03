Biden ordena que Exército dos EUA estabeleça porto em Gaza para entregar ajuda humanitária pelo mar

Apesar da iniciativa, autoridades americanas ressaltam que a medida ‘levará várias semanas para ser planejada e executada’

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL O presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenará nesta quinta-feira, 7, que o Exército de seu país a estabelecer porto em Gaza para fazer chegar mais ajuda humanitária o enclave palestino. O anúncio será realizado ao Congresso. “Esta noite, o presidente anunciará, em seu discurso sobre o estado da União, que ordenou ao exército americano que empreenda uma missão de emergência para estabelecer um porto em Gaza”, disse um dos funcionários à imprensa. “Este porto, cuja principal característica é um cais temporário, proporcionará capacidade para centenas de caminhões adicionais de ajuda por dia”, acrescentou o funcionário, sob a condição de anonimato.

Apesar do anúncio ser realizado nesta quinta, as autoridades americanas ressaltam que a medida “levará várias semanas para ser planejada e executada”, e envolveria um corredor marítimo para levar ajuda por mar a partir da ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Os EUA também explicam que o estabelecimento de um porto não implica a presença de tropas americanas em Gaza, pois o pessoal militar permanecerá em alto-mar enquanto outros aliados participam.”A previsão é que seja uma operação que não exigirá tropas no terreno”, afirmaram.

Israel foi informado da decisão e os Estados Unidos trabalham com suas autoridades nos requisitos de segurança, ao mesmo tempo em que vão se coordenar com “parceiros e aliados”, além de organizações da ONU e de ajuda, acrescentaram. A guerra entre no Oriente Médio começou em 7 de outubro, após o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino em solo israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo contagem com base em dados oficiais israelenses. Israel lançou uma resposta militar, que já deixou 30.800 mortos, sobretudo mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas

*Com informações da AFP