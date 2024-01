Biden pede ao Congresso aprovação de reforma que permite fechar fronteira com México

Os detalhes do acordo são negociados por grupo de conservadores e funcionários do governo

SAUL LOEB / AFP As negociações com os republicanos são uma tentativa de Biden de salvar um pacote de ajuda à Ucrânia em troca do endurecimento da política de migração



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, solicitou aos republicanos do Congresso nesta sexta-feira, 26, pela aprovação de um projeto de lei para controlar a migração de mexicanos. Caso aprovado, o governo poderia “fechar a fronteira quando ela estiver saturada”. Em comunicado, Biden disse que “o que foi negociado seria – se for aprovado como lei – o conjunto de reformas mais duras e justas para garantir a segurança da fronteira que jamais tivemos em nosso país”. Ele acredita que a medida seria útil como “autoridade de emergência” caso a fronteira ficasse “saturada”. Os detalhes do acordo são negociados por um grupo de conservadores e funcionários do governo pertencentes ao Congresso. As negociações com os republicanos são uma tentativa de Biden de salvar um pacote de ajuda à Ucrânia em troca do endurecimento da política de migração.

*Com informações da EFE