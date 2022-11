Primeira-ministra da Finlândia é absolvida por conduta em festa privada

Sanna Marin foi filmada dançando em sua festa de 36 anos e o vídeo viralizou no país

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA / AFP Sanna Marin precisou se desculpar para o país após o vazamento do vídeo, em agosto



Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, foi considerada inocente das acusações de má conduta após um vídeo dela dançando em sua festa de 36 anos vazar nas redes sociais, em agosto. Um inquérito oficial foi aberto depois que dezenas de queixas – dizendo que Marin não estava apta ao cargo e que seu comportamento era inadequado – foram apresentadas ao chanceler da Justiça finlandesa. Um escritório independente do governo foi escolhido para investigar o caso e decretou, nesta sexta-feira, 4, que a primeira-ministra não descuidou de suas funções na comemoração. “Não havia razão para suspeitar de conduta ilegal da primeira-ministra no desempenho de seus deveres ou negligência de seus deveres oficiais”, disse o chanceler Tuomas Poysti. Na época do vazamento, Marin disse que estava se divertindo com amigos. “Sou humana. E às vezes também anseio por alegria, luz e diversão em meio a essas nuvens escuras”, disse.