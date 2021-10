Biden retira licença familiar de pacote e EUA continuam na lista de 7 países do mundo que não oferecem benefício

Conversas inicialmente apontavam para um recesso remunerado de 12 semanas; em seguida, o período foi reduzido para quatro semanas para atender exigências de dois senadores democratas conversadores

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Estados Unidos faz parte da lista de 7 países que não oferecem licença familiar remunerada



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirou, na quinta-feira, 29, a proposta de licença familiar remunerada do seu pacote de segurança social. As conversas inicialmente apontavam para um recesso remunerado de 12 semanas, que incluía licença para novos pais e cuidados com os idosos. Em seguida, o período foi reduzido para quatro semanas para atender exigências de dois senadores democratas conversadores: Kyrsten Sinema, do Arizona, e Joe Manchin, da Virgínia Ocidental. No entanto, quando o projeto foi apresentado oficialmente por Biden nesta quinta, o trecho não constava mais no pacote. Isso por Manchin continuou contra o benefício e os democratas precisavam de toda a sua bancada para aprovar a medida no Senado.

Como consequência, os Estados Unidos continuam na lista dos únicos 7 países do mundo que não oferecerem nenhum benefício do tipo à população. Segundo a Bloomberg, os outros países são as Ilhas Marshall, os Estados Federados da Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e Tonga. Sendo assim, o país norte-americano é único entre as 28 nações desenvolvidas que fazem parte de OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento) sem uma política de licença familiar remunerada.