Bolsonaro desembarca em Roma para participar de encontro do G20

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ainda na Itália, Jair Bolsonaro deve participar de uma cerimônia onde vai receber o título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta



O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Roma, capital da Itália, nesta sexta-feira, 29, para participar da reunião do G20, grupo que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo. O chefe do Executivo está acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Nesta sexta, Bolsonaro deve se reunir em uma audiência com o presidente italiano Sergio Mattarella. No sábado, o presidente participa das atividades da Cúpula do G20, onde deve abordar temas como saúde, tecnologia e meio ambiente. A expectativa é que o encontro dos líderes globais também terá como tema central enfrentamento à pandemia de Covid-19 e as mudanças climáticas. Ainda na Itália, Jair Bolsonaro deve participar de uma cerimônia onde vai receber o título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta.