Biden se opõe a ataque de Israel ao Irã e pede reação proporcional

Durante uma reunião do G7, o presidente americano reiterou seu apoio a Israel, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a segurança do país.

EFE/EPA/JUSTIN LANE Biden anunciou que em breve terá uma conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou sua oposição a um possível ataque de Israel contra as instalações nucleares do Irã, em resposta ao recente lançamento de mísseis iranianos em direção ao país do Oriente Médio. Ele enfatizou que a reação israelense deve ser “proporcional” aos eventos que ocorreram. Os líderes do G7 também se uniram para condenar as ações do Irã, indicando que novas sanções podem ser impostas a Teerã.

Biden anunciou que em breve terá uma conversa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ressaltou que seus assessores mantêm um diálogo constante com as autoridades israelenses. Durante uma reunião do G7, o presidente americano reiterou seu apoio a Israel, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a segurança do país.

António Guterres, secretário-geral da ONU, caracterizou a situação atual como um “ciclo repugnante” de violência e fez um apelo para que as hostilidades cessem. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir a escalada do conflito, com representantes de diversas nações condenando os ataques iranianos e solicitando um cessar-fogo imediato.

Por sua vez, o embaixador do Irã defendeu que o ataque realizado foi uma “resposta proporcional” às ações de Israel, afirmando que o país busca a paz, mas se vê compelido a agir em defesa própria. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também declarou que o Irã não tem intenção de iniciar uma guerra, mas que as provocações de Israel estão levando a uma reação necessária.

