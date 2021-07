Bilionário Richard Branson vai ao espaço neste domingo; acompanhe ao vivo

A missão, chamada de Unity 22, será o quarto voo tripulado da companhia e o primeiro a transportar uma equipe completa de dois pilotos e quatro especialistas na cabine

Divulgação/Virgin Galactic Tripulação da missão Unity 22



Neste domingo, 12, as 11h30, o bilionário Richard Branson viajará ao espaço a bordo do foguete VSS Unity, da sua própria empresa de astro-turismo Virgin Galactic Holding Inc. A missão, chamada de Unity 22, será o quarto voo tripulado da companhia e o primeiro a transportar uma tripulação completa de dois pilotos e quatro especialistas na cabine. Além de Branson, viajarão a Instrutora Chefe de Astronautas da Virgin Galactic, Beth Moses, o engenheiro chefe de operações, Colin Bennett, e o vice-presidente de Assuntos Governamentais e Operações de Pesquisa, Sirisha Bandla, além dos pilotos Dave Mackay e Michael Masucci. A previsão é que o voo tenha duração de 90 minutos e termine onde começou, em uma pista do Spaceport America, construído pela Virgin Galactic em Los Cruces, no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

“Eu realmente acredito que o espaço pertence a todos nós. Depois de mais de 16 anos de pesquisa, engenharia e testes, a Virgin Galactic está na vanguarda de uma nova indústria espacial comercial, que deve abrir espaço para a humanidade e mudar o mundo para sempre. Uma coisa é sonhar em tornar o espaço mais acessível a todos; outra é uma equipe incrível transformar coletivamente esse sonho em realidade. Como parte de uma equipe notável de especialistas em missões, estou honrado em ajudar a validar a jornada que nossos futuros astronautas farão e garantir que entreguemos a experiência única ao cliente que as pessoas esperam da Virgin”, afirmou Branson.

Acompanhe ao vivo: