Bilionários russos se opõem à guerra com Ucrânia e pedem fim do conflito

Oligarcas são afetados diretamente pelas sanções econômicas impostas pelo Ocidente; confronto em território ucraniano já dura quatro dias

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP - 16/04/2019 Oleg Deripaska, bilionário russo, pediu o fim da guerra com a Ucrânia



Enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, posiciona sua equipe de armas nucleares e planeja a continuidade do conflito com a Ucrânia, dois bilionários russos solicitaram a retirada das tropas russas do território ucraniano e o fim da guerra no local. Mikhail Fridman e Oleg Deripaska se posicionaram neste domingo, 27, e pediram para que o Kremlin não mais ataque o governo de Volodymyr Zelensky.

Fridman escreveu uma carta e alegou que o embate cria uma barreira entre os cidadãos eslavos orientais. “Nasci no oeste da Ucrânia e vivi lá até os 17 anos. Meus pais são cidadãos ucranianos e moram em Lviv, minha cidade favorita”, declarou o oligarca, que prosseguiu: “Mas também passei grande parte da minha vida como cidadão da Rússia, construindo e desenvolvendo negócios. Estou profundamente ligado aos povos ucraniano e russo e vejo o conflito atual como uma tragédia para ambos.”

Em seu Telegram, Deripaska clamou por um tratado de paz entre os países e afirmou que “a paz é muito importante”. O bilionário é fundados da empresa Rusal, gigante do ramo de alumínio. Ambos foram prejudicados com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. No último sábado, 26, a presidente da Comissão Europeia anunciou que os bancos russos foram excluídos do sistema Swift, uma tecnologia possui a conexão conjunta com 11 mil bancos em 200 países.

*Com informações da Reuters