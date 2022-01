Bióloga registra aparição rara de polvo-véu na Austrália; veja vídeo

Jacinta Shackleton usou redes sociais para divulgar imagens feitas por ela em uma ilha na Austrália; só há quatro registros de aparições da espécie na história

Jacinta Shackleton/Instagram/Reprodução Rara aparição foi registrada por bióloga na última quinta-feira



A bióloga marinha Jacinta Shackleton usou as redes sociais na última quinta-feira, 6, para publicar imagens da aparição rara de um polvo-véu flagrado por ela em um recife da ilha Lady Elliot, na Austrália. Apenas quatro vezes na história animais dessa espécie foram avistados e as fêmeas podem chegar a medir 2 metros. “As cores dela são incríveis e foi fascinante ver ela se movendo na água. Com certeza esse encontro foi uma chance única, estou tão grata”, afirmou a bióloga em publicação. “Esses animais são raramente encontrados e passam toda a vida em oceano aberto. O primeiro macho da espécie só foi visto em 2002”, acrescentou.