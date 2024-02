Bombardeios dos EUA matam 18 pessoas de grupos apoiados pelo Irã

Ataques ocorreram em partes da Síria e do Iraque

MENAHEM KAHANA / AFP O governo americano informou nesta sexta-feira que havia bombardeado mais de 85 alvos e instalações ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana



Os Estados Unidos bombardearam partes da Síria e do Iraque nesta sexta-feira, 2, e mataram ao menos 18 membros de grupos pró-Irã. A informação foi confirmada por uma fonte militar iraquiana e pela ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos. No lado sírio, os ataques aéreos destruíram 17 posições de grupos armados apoiados por Teerã na província de Deir ez-Zor e mataram 13 membros, de acordo com um comunicado do Observatório. As ações se concentraram na região de Al Mayadin, considerada a “capital iraniana” na Síria, e no distrito de Al Bukamal, que faz fronteira com o Iraque e é uma importante rota de abastecimento para essas milícias, que são também aliadas do governo sírio.

O governo americano informou nesta sexta-feira que havia bombardeado mais de 85 alvos e instalações ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana em resposta a um ataque que matou três militares do país em uma base militar em uma região de fronteira entre a Síria e a Jordânia no último domingo. A ação inicial foi reivindicada pela coalizão de grupos pró-Irã Resistência Islâmica no Iraque, que desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, já realizou dezenas de ataques contra alvos americanos no Iraque e na Síria, porém sem deixar mortos até então.

