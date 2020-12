Boko Haram liberta 344 estudantes na Nigéria após divulgar vídeo; assista

O governo do estado de Katsina, na Nigéria, afirmou que 344 estudantes foram libertados nesta quinta-feira, 16, pelo grupo jihadista Boko Haram. Os meninos estavam desaparecidos desde o dia 11, quando a organização terrorista os sequestrou da Escola Secundária de Kankara. Na ocasião, as autoridades locais afirmaram que 333 jovens entre 11 e 20 anos tinham sido capturadas, mas agora fala-se em um número maior. Os garotos que já foram encontrados estavam em Tsafe, que não é distante de sua cidade natal, mas fica a aproximadamente três horas de viagem por causa das condições das estradas. Não ficou claro sob quais condições eles foram libertados.

O anúncio da libertação aconteceu algumas horas depois do Boko Haram divulgar um vídeo de pouco mais de seis minutos em que um jovem, com o rosto coberto de poeira e arranhões, afirma ser um dos 520 sequestrados pelos jihadistas. O garoto menciona que alguns de seus colegas teriam sido assassinados e pede que o governo nigeriano chegue a um acordo amigável com seus sequestradores. Ao fundo aparecerem outras crianças, algumas delas chorando.

"Please, you have to dissolve any gang of vigilantes, close any kind of schools, excluding Islamiyyah [Qur'anic schools]. All the troops who have come here to help us, please send them back," one of the abducted schoolboys pleaded in the released video. pic.twitter.com/QbHCTpQ6cJ

— HumAngle_ (@HumAngle_) December 17, 2020