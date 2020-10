Boletim da Casa Branca: Trump segue cansado, mas de bom humor

O líder norte-americano está sendo tratado com um coquete de anticorpos intitulado de Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina

A Casa Branca anunciou na tarde desta sexta-feira, 2, o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou que testou positivo para Covid-19 durante esta madrugada. De acordo com o boletim, o mandatário republicano segue cansado, mas está de bom humor.”Ele está sendo avaliado por um time de especialistas, e juntos nós estaremos fazendo recomendações ao presidente e à primeira-dama em relação às próximas etapas”, diz um trecho do documento assinado pelo médico Sean Conley e divulgado nas redes sociais.

A Casa Branca também informou que o líder norte-americano está sendo tratado com um coquete de anticorpos intitulado de Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina. Segundo a nota oficial, Melania Trump, esposa de Donald que também contraiu o noco coronavírus, “permanece bem” e tem “apenas uma tosse leve e dor de cabeça”.

O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para Covid-19, por meio de sua conta oficial no Twitter. O candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, que esteve em um debate com Trump na terça-feira, 29, testou negativo. Ele, inclusive, tratou de cutucar o mandatário ao pedir que as pessoas usem máscaras e respeitem o distanciamento social, rebatendo as declarações de Trump no debate da última terça-feira, 29.