Bolsonaro diz que Trump escapar da morte em atentado ‘é algo que vem de cima’

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (14) que Donald Trump escapou por pouco da morte, comparando a tentativa de assassinato do candidato à presidência dos Estados Unidos ao atentado a faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro, um conhecido admirador do republicano, foi esfaqueado no abdômen por um homem durante um comício em Minas Gerais. “Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, considerando a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por poucos centímetros”, declarou Bolsonaro, em São Paulo. “Isso, no meu entendimento, é algo que vem de cima”, acrescentou, em vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Os Estados Unidos estão investigando a tentativa de assassinato de Trump, ocorrida em um comício na Pensilvânia na véspera. O republicano, de 78 anos, foi ferido na orelha, e o autor dos disparos, um homem de 20 anos, foi morto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou o ataque, afirmando que “deve ser firmemente condenado por todos os defensores da democracia”. Bolsonaro definiu Trump como “o maior líder mundial do momento” e desejou-lhe uma “rápida recuperação”. “Te vejo na posse”, afirmou em suas redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro também comentou sobre os ataques. “Tentaram matar Trump, tentaram matar Bolsonaro, mas é a direita que é acusada de ser violenta”, publicou no X, acompanhando fotos dos momentos dos ataques.

Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil vivem períodos de forte polarização e enfrentam desafios à democracia nos últimos anos. Em janeiro de 2023, manifestantes vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, em rejeição à vitória de Lula nas urnas meses antes, um episódio comparado ao ataque de apoiadores de Trump ao Capitólio em janeiro de 2021. Bolsonaro, de 69 anos, está impedido de disputar eleições até 2030 por “abuso de poder”.

