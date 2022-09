Bolsonaro e outros líderes mundiais se encontram com Charles III; enterro da rainha será nesta segunda

Também estiveram no Palácio de Buckingham os presidentes dos EUA e da França, os monarcas da Espanha, Suécia, Noruega, Luxemburgo, Mônaco, Bélgica e Holanda, além do imperador japonês

Odd Andersen/AFP Britânicos se despedem da rainha Elizabeth II no último dia de velório



O rei Charles III, sucessor da rainha Elizabeth II no trono do Reino Unido, encontrou-se no Palácio de Buckingham com diversos líderes mundiais na véspera do funeral de sua mãe, marcado para as 7h (de Brasília) desta segunda-feira. Um dos chefes de Estado recebidos pelo novo monarca foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele chegou a Londres neste domingo, 18, discursou para cerca de 150 apoiadores na Embaixada do Brasil na capital inglesa e, ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, visitou o caixão de Elizabeth. Em seguida, assinou o livro de condolências e mandou uma mensagem em homenagem à rainha. Ao retornar à embaixada após o encontro com Charles, Bolsonaro explicou a um pequeno grupo de apoiadores o que aconteceu no encontro real: “Só os cumprimentos e pesar. Mais nada além disso. Tinha muita gente lá, [o rei Charles III] nos tratou muito bem. Apenas condolências”.

Também estiveram no Palácio de Buckingham os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden; da França, Emmanuel Macron; os monarcas da Espanha, Suécia, Noruega, Luxemburgo, Mônaco, Bélgica e Holanda, além do imperador japonês Naruhito. Charles II agradeceu aos britânicos e ao mundo por seu apoio após a morte de sua mãe. “Nós nos sentimos profundamente emocionados pelas numerosas mensagens de condolências e apoio que recebemos deste país e de todo o mundo”, expressou em uma mensagem, lembrando a resposta do público “em Londres, Edimburgo, Hillsborough e Cardiff”, em alusão às quatro regiões britânicas: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales.

*Com informações da AFP