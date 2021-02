Príncipe Harry diz que mídia do Reino Unido estava ‘destruindo’ sua saúde mental

O tratamento que os tabloides deram à sua esposa, Meghan Markle, motivou a mudança do casal para os Estados Unidos; neto da rainha Elizabeth II também fez comentários sobre a série ‘The Crown’

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Antes de romperem com a família real britânica, Harry e Meghan já haviam processado um tabloide britânico



O príncipe Harry afirmou que a imprensa britânica era “tóxica” e estava “destruindo” a sua saúde mental, motivo pelo qual decidiu tirar a sua família do Reino Unido. As declarações foram feitas durante uma entrevista para o programa de televisão norte-americano The Late Show with James Corden, que foi exibida nesta quinta-feira, 25, pelo canal CBS. O neto da rainha Elizabeth II frisou que não “fugiu” do seu país, mas decidiu evitar o “ambiente difícil” que o rodeava. Antes de romper com a família real britânica e se mudar para Los Angeles em 2020, ele já tinha expressado descontentamento com o tratamento que os tabloides britânicos deram a sua esposa Meghan Markle, atriz de origem afro-americana com que teve o seu primeiro filho, Archie.

Durante a entrevista com James Corden, o príncipe Harry também fez comentários sobre a série The Crown, produção da Netflix que conta a história da família real britânica. “Claro que não é totalmente exato, mas dá uma ideia aproximada desse estilo de vida e o que pode resultar”, afirmou. Harry revelou ainda que se sente mais confortável assistindo a série do que lendo histórias que são escritas sobre sua família. Por fim, ele também afirmou que gostaria de ser interpretado pelo ator Damian Lewis, que possui cabelos ruivos parecidos com os seus.