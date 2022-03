Bombardeio em torre de TV deixa pelo menos 9 mortos no oeste da Ucrânia

Autoridades locais informaram que dois mísseis atingiram a torre e um prédio administrativo; 9 pessoas ficaram feridas

Reprodução/Twitter/@Sabados7 Torre de TV foi bombardeada em Antopil, na ucrânia



Pelo menos nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas nesta segunda-feira, 14, em um bombardeio russo a uma torre de televisão na cidade de Antopil, 15 quilômetros a leste de Rivne, no oeste da Ucrânia. A informação foi confirmada por Vitaly Koval, chefe da administração local, que afirmou que dois mísseis atingiram a torre e um prédio administrativo. Mais cedo, a Rússia bombardeou dois locais em Kiev, deixando dois mortos e seis feridos. De acordo com a prefeitura da capital ucraniana, o alvo do ataque era uma fábrica de aviões Antonov. Pela manhã, um ataque a um prédio residencial já havia deixado uma pessoa morta.

*Com informações da AFP