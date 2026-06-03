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Alemanha perde eleição para o Conselho de Segurança da ONU pela primeira vez

Portugal e Áustria receberam mais votos para preencher as duas vagas destinadas à Europa Ocidental

  • Por AFP
  • 03/06/2026 15h28
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EFE Nova York (Estados Unidos), 05/06/2025 – Foto divulgada pela ONU mostra membros do Conselho votando a favor da resolução durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, na sede das Nações Unidas em Nova York, em 4 de junho de 2025. A resolução exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes, além da libertação imediata e incondicional de todos os reféns e o fim de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A resolução recebeu 14 votos a favor e um contra (Estados Unidos), mas não foi adotada devido ao veto dos EUA, membro permanente do Conselho. (Estados Unidos, Nova York) EFE/EPA/Eskinder Debebe / UN Photo – USO EDITORIAL SOMENTE / PROIBIDA A VENDA A Alemanha já ocupou uma cadeira no Conselho de Segurança seis vezes

Pela primeira vez, a Alemanha não conseguiu ser eleita para o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (3), após Portugal e Áustria receberem mais votos para preencher as duas vagas destinadas à Europa Ocidental a partir de 2027.

O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros: cinco membros permanentes (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) e dez membros não permanentes, eleitos para mandatos de dois anos, com as vagas distribuídas entre diferentes regiões do mundo.

Em uma votação secreta realizada na Assembleia Geral em Nova York para determinar as vagas europeias, três países disputavam duas vagas. Portugal e Áustria receberam 134 e 131 votos, respectivamente.

A Alemanha, que já ocupou uma cadeira no Conselho de Segurança seis vezes e nunca havia sido rejeitada anteriormente, recebeu apenas 104 votos.

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