Bombardeio russo na Ucrânia deixa ao menos três civis mortos

Força Aérea Ucraniana afirma ter derrubado 12 drones de um total de 15 lançados pela Rússia nas regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Poltava

Handout / Ukraine Emergency Service / AFP Foto tirada e divulgada pelo Serviço de Emergência Ucraniano em 2 de fevereiro de 2024 mostra equipes de resgate trabalhando fora de um prédio danificado como resultado de um ataque aéreo no centro da cidade ucraniana de Kherson, em meio à invasão russa na Ucrânia



Ao menos três civis morreram neste sábado, 9, em decorrência de um bombardeio da Rússia na Ucrânia, informaram as autoridades de Kiev. O ataque também deixou uma mulher de 58 anos e um homem de 49 feridos, indicou o Ministério do Interior ucraniano. Em Kherson, uma criança de 7 anos ficou ferida em um ataque com foguetes que atingiu os arredores de um prédio residencial, segundo a mesma fonte. A cidade este sob ocupação russa por vários meses após a invasão lançada por Moscou contra a ex-república soviética em fevereiro de 2022. O Exército ucraniano retomou o controle da localidade no final de 2022.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao norte da Ucrânia, os disparos de artilharia russa atingiram Chervonojrijorivka, perto da cidade de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, onde um jovem de 16 anos morreu e seu irmão de 22 anos ficou gravemente ferido. “O mais velho foi levado ao hospital com ferimentos graves. Os médicos estão lutando para mantê-lo vivo”, acrescentaram as autoridades. No leste, na região de Donetsk, um homem de 46 anos morreu devido aos bombardeios na cidade de Chasiv Yar, perto de Bakhmut, informou o governador Vadim Filashkin.

A Força Aérea Ucraniana afirmou neste sábado que derrubou 12 drones de um total de 15 lançados pelas forças russas nas regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Poltava. Por sua vez, a Rússia disse ter destruído 47 drones ucranianos durante a noite, principalmente na região de Rostov, fronteiriça com a Ucrânia. “Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram um drone no território da região de Belgorod, dois na região de Kursk, três na região de Volgogrado e 41 na região de Rostov”, anunciou o Exército russo nas redes sociais.

A Ucrânia frequentemente lança ataques com drones no território russo e a região de Rostov, no sul da Rússia, é um centro importante de planejamento das operações russas contra a Ucrânia. Seu governador, Vasili Golubev, disse nas redes sociais que um desses ataques atingiu a cidade de Taganrog, no mar de Azov, perto de uma região da Ucrânia ocupada pela Rússia, mas que “não houve mortos”.

Roman Starovoit, governador da região russa de Kursk, mais ao norte e também fronteiriça com a Ucrânia, disse por sua vez que uma clínica foi danificada por um ataque. Kursk, que tem cerca de 440.000 habitantes, fica a cerca de 120 km da fronteira com a Ucrânia.

*Com informações da AFP