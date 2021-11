Bombeiros australianos posam sem camisa e com animais para calendário beneficente

Publicação vai destinar parte da renda para instituições que cuidam da preservação da vida selvagem

Reprodução/Instagram/@australianfirefightersca Bombeiros posam sem camisa em calendário beneficente



Bombeiros da Austrália posaram sem camisa e com animais para a edição de 2022 do tradicional calendário beneficente da corporação. A iniciativa teve início em 1993, com o objetivo de arrecadar fundos para um hospital infantil. Em sua 29ª edição, a publicação vai destinar parte da renda para instituições que cuidam da preservação da vida selvagem. Nas fotos, os bombeiros aparecem com animais comuns da Austrália, como o coala, cachorros e coelhos. A venda dos calendários já arrecadou R$ 12 milhões para várias entidades desde sua primeira edição. Neste ano são seis versões disponíveis, a “clássica”, a de verão e outras apenas com animais específicos, como gatos, cachorros e cavalos. As publicações são vendidas online, por 22 dólares australianos cada, o equivalente a cerca de R$ 89, mais o frete.