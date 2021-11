Bordel em Viena oferece 30 minutos de sexo grátis para quem tomar vacina contra Covid-19

Posto de vacinação funciona no mesmo local do Bordel, mas ‘promoção’ só funciona nas segundas-feiras

Leonhard Foeger/Reuters - 08/11/2021 Bordel em Viena, na Áustria, tenta conscientizar população contra Covid-19



Os incentivos para a vacinação contra Covid-19 estão cada vez mais criativos. O bordel Funpalast, em Viena, na Áustria, resolveu oferecer 30 minutos de sexo grátis para quem se vacinar contra a doença no centro de aplicação do imunizante que funciona no mesmo lugar. De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, a pessoa não precisa pagar os 40 euros para entrar no clube e pode escolher a profissional que quiser. A “promoção” começou no dia 1º de novembro e vale nas segundas-feiras do mês de novembro, das 16h às 22h. “Devido à pandemia, registramos uma diminuição de 50%. Com essa iniciativa, esperamos que o número de clientes volte a aumentar”, disse o responsável pela administração do estabelecimento. Vale ressaltar que não somente homens adultos podem se vacinar no local, mas jovens a partir de 14 anos com os pais dando autorização para entrar. Na Áustria cerca de 65% da população está totalmente vacinada, segundo dados do governo.