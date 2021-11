Piñera diz que processo de impeachment não tem fundamento e é ‘baseado em fatos falsos’

Presidente chileno se manifestou pela primeira vez após a Câmara dos Deputados aprovar a abertura do processo

José Cruz/Agência Brasil Sebástian Piñera agora será julgado pelo Senado



O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou nesta quarta-feira, 10, que a abertura de um processo de impeachment contra ele pela Câmara dos Deputados não tem fundamento e disse estar confiante que o Senado vai absolvê-lo. “Estamos convencidos de que essa acusação não tem nenhum fundamento, nem nos fatos, nem no direito. Depois de uma atenta leitura, concluímos que está baseada em fatos falsos, habilmente relatados ou simples conjecturas”, disse o presidente chileno em coletiva de imprensa. Essa foi a primeira vez que Piñera se manifestou publicamente sobre o tema após a Câmara dos Deputados aprovar, na noite desta terça, a abertura do processo de impeachment. O presidente disse ainda que as acusações do Congresso têm “um claro e injustificado interesse eleitoral”. Ele é acusado de supostas irregularidades na venda de um projeto de mineração no Chile e de manter uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, conforme revelou a investigação jornalística conhecida como Pandora Papers. O Senado iniciará os debates sobre o impeachment no próximo dia 19, apenas dois dias antes da eleição presidencial no Chile, na qual Piñera não vai concorrer.

*Com informações da EFE