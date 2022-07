Bombeiros controlam incêndio que ameaçava Machu Picchu

Fogo começou na terça-feira, 28, depois que agricultores queimaram grama e detritos

PIERRE ANDRE LECLERCQ/Creative Commons Machu Picchu, um complexo de estruturas de pedra no topo de uma montanha, foi construído há mais de 500 anos pelos incas



Após três dias de trabalho, o Corpo de Bombeiros do Peru controlou, nesta sexta-feira, 1º, um incêndio florestal próximo das ruínas incas de Machu Picchu. No entanto, a corporação segue em alerta. De acordo com autoridades peruanas, ainda podem existir focos de incêndio e as chamas podem ressurgir e ameaçar a antiga cidade nas montanhas. O fogo começou na terça-feira, 28, depois que agricultores queimaram grama e detritos para se preparar para semear. O incêndio atingiu cerca de 30 hectares, equivalente a metade do tamanho da Cidade do Vaticano. Machu Picchu, um complexo de estruturas de pedra no topo de uma montanha, foi construído há mais de 500 anos pelos incas. O local, considerado uma das sete maravilhas do mundo, tem localização de difícil acesso, o que dificulta o trabalho dos bombeiros.

