Trump afirma que falará com Zelensky na quinta-feira

‘Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos’, disse o presidente dos EUA no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 15h16
Mandel Ngan/AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participam de uma reunião no Salão Oval da Casa Branca Trump insinuou novas sanções contra a Rússia caso não consiga chegar a um acordo de paz com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na quinta-feira (4), disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Zelensky e líderes europeus disseram esperar uma ligação. “Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos”, disse Trump no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.

Um funcionário da Casa Branca disse mais tarde: “O presidente Trump estava se referindo a Zelensky. Eles conversarão amanhã.” Trump insinuou novas sanções contra a Rússia caso não consiga chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. “Seja qual for a decisão, ficaremos felizes ou infelizes. E se ficarmos infelizes, coisas acontecerão”, disse Trump a repórteres no Salão Oval durante uma reunião com o presidente polonês.

*Com informações da AFP
Publicado por Carol Santos

