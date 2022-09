Boric sinaliza reforma ministerial no Chile após derrota em plebiscito

Presidente do país falou de “desafios urgentes” que precisam ser enfrentados rapidamente pelas equipes governamentais

JUAN BARRETO / AFP Gabriel Boric, presidente do Chile, foi empossado em março de 2022



Após derrota da proposta de uma nova Constituição em plebiscito, o presidente do Chile, Gabriel Boric, sinalizou neste domingo, 4 que fará uma reforma ministerial nos próximos dias. “Fazer frente a estes importantes e urgentes desafios exigirá ajustes rápidos em nossas equipes governamentais”, disse Boric em discurso transmitido em cadeia nacional de televisão logo após o anúncio do resultado da consulta popular. A possibilidade de uma mudança no governo estava em discussão há algumas semanas, enquanto as pesquisas de intenção de voto já apontavam que o “rechaço” à proposta de Carta Magna ganharia o plebiscito. Empossado em março deste ano, o governo Boric começou a dar alguns tropeços já nos primeiros dias. O próprio Boric afirmou durante uma reunião do Conselho de Ministros, um mês depois de tomar posse, que o governo havia “decolado com turbulência”.

*Com informações da EFE