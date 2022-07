Mais três ministros do governo Boris Johnson renunciam e escancaram crise no Reino Unido

Membros do alto escalão debandaram de seus cargos após denúncias de abuso sexual do ex-secretário Christopher Pincher virem à tona

ALBERTO PEZZALI / POOL / AFP Boris Johnson enfrenta uma nova crise em seu governo com a debandada de membros do alto escalão



Frente à crise no governo do Reino Unido, mais três ministros de Boris Johnson renunciaram ao cargo nesta quarta-feira, 6. Já são 13 o número de membros do alto escalão que debandaram do governo após denúncias de abuso sexual do ex-secretário Christopher Pincher virem à tona. Jonhson foi acusado de saber das condutas do ex-funcionário antes mesmo de nomeá-lo. Na noite de terça-feira, 5, os ministros da Saúde, Sajid Javid, e das Finanças, Rishi Sunak, foram os primeiros a anunciarem suas renúncias.

Na sequência, o secretário de Estado para a Infância e a Família, Will Quince, o secretário de Estado para Educação, Robin Walker, e o secretário de Estado de Finanças, John Glen, seguiram a debandada do governo, o que totalizou 5 demissões entre os 23 ministros. Também pediu demissão a vice-secretária de Estado para os Transportes, Laura Trott.

Outros 7 assessores de Johnson, como o vice-presidente do Partido Conservador, Bim Afolami, entregaram os cargos. Boris Johnson comparece nesta quarta-feira a uma sessão de perguntas com os deputados britânicos para defender sua continuidade no cargo de primeiro-ministro, em um cenário cada vez mais difícil depois de sucessivos pedidos de demissão no governo em protesto contra a legitimidade do premiê, afetado por escândalos desde o inicio do governo. Com o intuito de derrubar Johnson, os legisladores do Partido Conservador, Chris Skidmore e Tom Hunt, também apresentaram, separadamente, cartas de desconfiança ao chefe de governo.

Confira abaixo a lista completa de renúncias: