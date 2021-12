Boris Johnson perderia eleições no Reino Unido caso elas fossem realizadas agora, diz pesquisa

Atual primeiro-ministro do Reino Unido aparece com 32% das intenções de voto, contra 40% do líder trabalhista Keir Starmer

EFE/EPA/NEIL HALL / POOL

Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal “The Sunday Times” neste domingo, 26, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, perderia as eleições gerais caso elas fossem realizadas agora. De acordo com o levantamento, Johnson seria derrotado pelo líder trabalhista Keir Starmer por oito pontos percentuais. Enquanto Starmer teria 40% dos votos, Jonshon conseguiria 32% do apoio da população. A pesquisa foi elaborada pela empresa Focaldata e reuniu respostas de 25 mil pessoas durante três semanas, período no qual o chefe do governo sofreu com vazamentos sobre comemorações de departamentos do governo que iriam contra as restrições impostas no país. O último pleito realizado no país e que deu a vitória para Johnson aconteceu no fim de 2019, sendo que as próximas eleições gerais no país estão marcadas para maio de 2024.

*Com informações da EFE