Boxeador é hospitalizado em estado grave após matar urso que atacou amigo na Rússia

Ilya Medvedev, de 23 anos, sobreviveu após combater o animal com faca enquanto seu colega morreu; eles faziam uma pescaria em rio na Sibéria

Pixabay Urso pardo é um dos maiores animais da fauna russa



O boxeador russo Ilya Medvedev, de 23 anos, teve um combate pouco usual: teve que lutar com urso que matou seu amigo, Vyacheslav ‘Slava’ Dudnik. Os dois homens estavam pescando no rio Irtysh, na Sibéria, região asiática da Rússia, quando o animal apareceu. Segundo testemunhas, Vyacheslav foi o primeiro a ser atacado pelo urso e morreu no local. Medvedev, então, teria tentado atirar no bicho, mas foi desarmado por ele. Os gritos dos dois foram ouvidos por um pescador local, Denis Chebotar, que disse ao jornal norte-americano ‘The New York Post’ também ter atirado para dispersar a fera, que só morreu após ser golpeada pelo boxeador diversas vezes com uma faca. Medvedev foi encaminhado ao hospital e se encontra em estado grave, com lacerações na cabeça e no fígado, mas seu técnico, Dmitry Kosenko, afirma que ele não corre mais risco de morrer. O presidente da Associação Internacional de Boxe (AIBA), o também russo Umar Kremlev, disse que a entidade irá cobrir o custo do tratamento para o jogador de 23 anos, junto com a Federação Russa de Boxe. “Já estamos em contato com a família de Ilya e vamos dar suporte total a ele e seus pais, um verdadeiro lutador em uma situação difícil, e esperamos muito por sua rápida recuperação”, comentou.