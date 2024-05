Braço armado do Hamas publica vídeo de refém israelense

Imagens duram cerca de 10 segundos e mostram um homem com o olho inchado e aspecto abatido, dizendo o seu nome e sua idade, 51 anos

Telegram/Reprodução Refém israelense sequestrado pelo Hamas



O braço armado do Hamas publicou, neste sábado (11), um vídeo de um refém israelense mantido na Faixa de Gaza desde o ataque do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023. As imagens, que duram cerca de 10 segundos e cuja data de gravação não foi especificada, mostram um homem com o olho inchado e aspecto abatido, dizendo o seu nome e sua idade, 51 anos. O refém aparece em pé na frente de uma parede de azulejos brancos, em um local que parece escuro. A mensagem das Brigadas Ezzedine Al Qassam vem acompanhada das hashtags “o tempo está se esgotando” e “seu governo mente”, em árabe e hebraico.

O Fórum das Famílias de Reféns, uma associação que representa parte das famílias dos detidos, identifica o homem no vídeo como Nadav Popplewell, que também possui nacionalidade britânica, do kibutz Nirim. A publicação ocorre no dia que a guerra completa 218 dias, em um momento em que as negociações indiretas entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo em Gaza associado à libertação de reféns continuam, após as delegações dos países mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos) deixarem o Cairo na quinta-feira sem acordo.

O vídeo é publicado também pouco antes do dia 14 de maio, dia da proclamação do Estado de Israel, criado em 1948. No dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel, mais de 250 pessoas foram sequestradas e, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos durante um cessar-fogo em novembro, as autoridades israelenses calculam que 128 permanecem em Gaza, 36 das quais teriam morrido. A ofensiva de retaliação de Israel deixou até agora 34.971 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que está no poder na Faixa desde 2007.

*Com informações da AFP