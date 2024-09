Brasil e ONU criam plataforma global para transição energética ‘justa e sustentável’

Iniciativa tem como principal objetivo mobilizar recursos financeiros para enfrentar os desafios da transição verde, com um foco especial na equidade de gênero

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres



O governo do Brasil, em parceria com a ONU (Organização Nações Unidas), anunciou a criação de uma Plataforma Global voltada para a transição energética justa e sustentável. Essa iniciativa, que é coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Ministério da Fazenda, tem como principal objetivo mobilizar recursos financeiros para enfrentar os desafios da transição verde, com um foco especial na equidade de gênero. “Queremos consolidar uma rede com potencial global para garantir um modelo mais justo e transformador, do ponto de vista de gênero e raça, sem deixar ninguém para trás, conforme a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, diz Aline Damasceno, secretária-executiva adjunta do MDIC.

A nova plataforma facilitará a troca de experiências entre países, além de promover estudos e desenvolver estratégias financeiras que ajudem a eliminar as barreiras enfrentadas por mulheres no setor energético. Aline Damasceno, representante do MDIC, enfatizou a relevância de conectar mulheres que ocupam posições de liderança nas áreas de finanças, tanto públicas quanto privadas. O lançamento da plataforma ocorreu em um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU, que contou com a presença de várias autoridades brasileiras, incluindo ministras e a primeira-dama.

A iniciativa busca assegurar que os projetos de transição energética levem em conta a diversidade e promovam um modelo econômico que beneficie todos os gêneros de maneira equilibrada. Além do governo brasileiro, a plataforma conta com a colaboração de organizações como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o UN-Habitat, além de associações como EllaImpacta e Blend Institute.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA