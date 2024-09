Missão da ONU no Líbano diz que ataques contra civis ‘podem constituir crimes de guerra’

Israel realizou bombardeios em massa no sul do país árabe, que até agora mataram pelo menos 274 pessoas

EFE/EPA/ATEF SAFADI O comunicado reitera o pedido de "uma solução diplomática"



A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) advertiu nesta segunda-feira (23) que os ataques a civis “podem constituir crimes de guerra”, depois que Israel realizou bombardeios em massa no sul do país árabe, que até agora mataram pelo menos 274 pessoas e deixaram 1024 feridos. “De acordo com relatos das autoridades libanesas, centenas de pessoas foram mortas ou feridas. Os ataques a civis não são apenas violações do direito internacional, mas podem constituir crimes de guerra”, detalhou a missão da ONU em comunicado. A UNIFIL indicou que o comandante dos Capacetes Azuis no Líbano, o general espanhol Aroldo Lazaro, “esteve em contato com as partes libanesas e israelenses” com o objetivo de transmitir “a necessidade urgente de diminuir a escalada”, ao mesmo tempo em que declarou que “estão sendo feitos esforços para diminuir as tensões e interromper os bombardeios”.

“Qualquer nova escalada dessa situação perigosa pode ter consequências devastadoras e de longo alcance, não apenas para aqueles que vivem em ambos os lados da Linha Azul (a linha divisória entre Líbano e Israel), mas também para toda a região”, alertou a missão de paz na nota. O comunicado reitera o pedido de “uma solução diplomática” e que as partes “priorizem as vidas dos civis”, ao mesmo tempo em que expressa preocupação com a segurança deles diante da “mais intensa campanha de bombardeio israelense desde outubro do ano passado”, quando a violência eclodiu.

Publicado por Marcelo Bamonte