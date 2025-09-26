Jovem Pan > Notícias > Mundo > Brasil e outros países boicotam discurso de Netanyahu na ONU

Brasil e outros países boicotam discurso de Netanyahu na ONU

Delegações deixaram o plenário em protesto contra o premiê de Israel, alvo de ordem de prisão internacional, enquanto EUA permaneceram e o aplaudiram

  • Por da Redação
  • 26/09/2025 10h56
  • BlueSky
Angel Colmenares/EFE Participantes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se levantam de seus assentos nesta sexta-feira, em Nova York Dezenas de delegados de diferentes países se levantaram no momento em que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se dirigia à Assembleia Geral da ONU e deixaram o local em forma de protesto

Delegações de diversos países, incluindo o Brasil, deixaram o plenário da Assembleia Geral da ONU nesta sexta-feira (26), em Nova York, no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subia à tribuna para discursar. O gesto foi um ato de protesto contra o líder israelense, que é alvo de ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Ao ser anunciado, Netanyahu foi recebido com vaias, enquanto parte das delegações abandonava o salão. Alguns diplomatas exibiam lenços palestinos como símbolo de apoio aos cidadãos de Gaza e refugiados. Apesar do esvaziamento, a delegação dos Estados Unidos permaneceu no local e aplaudiu o primeiro-ministro de pé. Segundo um diplomata brasileiro, a saída do plenário foi uma resposta ao descumprimento por Israel das decisões do TPI e da Corte Internacional de Justiça. O governo Lula havia sinalizado que trataria Netanyahu como persona non grata e não legitimaria sua participação no evento.

No discurso, o premiê israelense não mencionou o protesto. Ele concentrou sua fala em acusações ao Hamas e na situação dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza desde o ataque do grupo em outubro de 2023.

O boicote ocorreu em uma semana marcada pelo reconhecimento do Estado da Palestina por vários países, entre eles França, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, agradeceu formalmente aos novos apoiadores em pronunciamento por videoconferência, já que não obteve visto para viajar aos Estados Unidos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O conflito em Gaza já deixou mais de 65 mil mortos, segundo a ONU. Desse total, cerca de 400 pessoas teriam morrido de fome devido ao bloqueio de ajuda humanitária ao enclave. Estima-se ainda que 50 reféns israelenses permaneçam em cativeiro, embora a inteligência de Israel acredite que apenas 20 possam estar vivos.

Leia também

Na ONU, presidente da Autoridade Palestina rejeita participação do Hamas na futura governança do Estado
ONU informa Trump que iniciou investigação sobre denúncias de 'sabotagem'

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >