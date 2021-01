Brasil teve a pior gestão da pandemia de Covid-19 no mundo, diz estudo

O ranking, que considera 89 países, aponta que os países da Ásia e da Oceania tiveram os melhores desempenhos no combate ao novo coronavírus; Nova Zelândia ficou com o primeiro lugar

No ranking do Instituto Lowy, países da América aparecem como os que tiveram os piores desempenhos em combater a Covid-19



O Brasil foi considerado o país que teve a pior gestão da pandemia do novo coronavírus pelo Instituto Lowy, uma fundação de pesquisa da Austrália. O ranking divulgado nesta quinta-feira, 28, examinou os dados sobre a Covid-19 disponibilizados por 98 países do mundo durante 36 semanas, considerando sempre como data de início a confirmação do 100º caso da doença em cada nação. De acordo com o estudo, o melhor desempenho foi o da Nova Zelândia, que agiu com rigor desde o início do surto e conseguiu manter o seu total de casos acumulados em 2.300, incluindo 25 mortes.

Para chegar a essa classificação, os pesquisadores levaram em conta os seguintes indicadores: número total de casos confirmados; número total de mortes confirmadas; número de casos confirmados a cada um milhão de habitantes; número de mortes confirmadas a cada um milhão de habitantes; proporção entre número de casos confirmados e testes realizados; e número de testes realizados a cada mil habitantes. A média desses índices foi utilizado para gerar uma nota de 0 (pior performance) a 100 (melhor performance). A China, por exemplo, não aparece na lista justamente pela falta de informações confiáveis, especialmente no que diz respeito às testagens.

Ao final, o levantamento indicou que apesar da pandemia do novo coronavírus ter tido origem na China, foram os países da Ásia e do Pacífico que tiveram mais sucesso em conter o surto da doença. Depois da Nova Zelândia, a segundo, a terceira e a quarta colocações ficaram respectivamente para Vietnã, Taiwan e Tailândia. Por outro lado, a Europa registrou uma grande melhoria na forma como lidou com a Covid-19 ao longo do tempo, com muitos países inclusive tendo um desempenho melhor que os asiáticos em certos períodos. No entanto, a reabertura econômica e a consequente segunda onda de contaminações fez com que as nações europeias tivessem uma performance final inferior. O Chipre, ilha do Mediterrâneo, ficou em quinto lugar no ranking, enquanto a Islândia aparece em sétimo.

Enquanto isso, a circulação do Sars-Cov-2 só acelerou na maior parte da América. O México (97º), a Colômbia (96º), os Estados Unidos (94º), a Bolívia (93º), o Panamá (92º), o Chile (89º), a Guatemala (88º) e a República Dominicana (87º) tiveram desempenhos destacadamente ruins ao lidar com a pandemia do novo coronavírus, apesar de suas performances ainda teriam sido superiores à do Brasil. O Oriente Médio e a África conseguiram conter o início do surto da Covid-19 com medidas preventivas, mas a situação acabou piorando antes de estabilizar novamente no segundo semestre de 2020. Seus países aparecem espalhados ao longo do ranking. O gráfico abaixo compara o desempenho de cada continente ao longo das semanas:

A pesquisa do Instituto Lowy também comparou o desempenho dos países frente à Covid-19 com o seu sistema político e nível de desenvolvimento econômico. Em todo o mundo, as ferramentas para conter a disseminação do vírus foram as mesmas: fechamento das fronteiras, lockdown e manter as pessoas em casa. No entanto, a capacidade de cada governo de convencer a sua população a seguir as recomendações divergiu e, ao contrário do que poderia ser esperado, os regimes autoritários não tiveram vantagem no combate à pandemia. O mesmo aconteceu com modelos híbridos, como o da Ucrânia ou da Bolívia. No fim das contas, as democracias podem ter demorado para convencer as pessoas, mas foram elas que tiveram mais sucesso a longo prazo.

Confira o ranking completo de países abaixo: