Brasileira desaparecida em Paris há mais de 15 dias é encontrada

Segundo a polícia local, Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, voltou sozinha para o seu apartamento; ela foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico

Reprodução/Facebook/Préfecture de Police Fernanda Santos de Oliveira, 22 anos, estava desaparecida desde o dia 6 de maio



A brasileira Fernanda Santos de Oliveira, que estava desaparecida desde o dia 6 de maio em Paris, local em que vive, foi encontrada nesta segunda-feira, 22, informou a ‘Rádio França Internacional, (RFI)’, acrescentando que ela foi encaminhada pela polícia para um hospital da capital francesa para receber atendimento médico. Em entrevista ao veículo francês, a irmã da mulher disse estar aliviada com a notícia, mas que ainda não tem informações sobre o que ocasionou o desaparecimento. “Consegui falar um pouco com ela e vi que era ela mesmo. Ela está no hospital, sendo avaliada por médicos. Ela agora precisa de cuidados”, disse a irmã. Segundo a polícia local, Fernanda voltou sozinha para casa. As autoridades foram alertadas e a levaram a um hospital para receber atendimento. Moradora de Paris há nove meses, ela não tem família no país, mas, segundo a irmã, uma prima que já estava com viagem marcada para França, está tentando adiantar a passagem para ficar com Fernanda. Seu desaparecimento causou comoção e uma mobilização nas redes sociais e no país. Um grupo de voluntário se reuniu para buscar a paulistana. Um comunicado da polícia parisiense foi compartilhado, juntos a três fotos da mulher, e mostrou que Fernanda teria sido vista entre os dias 8 e 9 em Malun, a 50 km de Paris. Na ocasião, eles pediram a quem tivesse informações que entrasse em contato. A brasileira é natural de Botucatu, interior de São Paulo, e tem um filho e dois netos