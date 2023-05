Incêndio em dormitório estudantil na Guiana deixa ao menos 20 pessoas mortas

Causas do acidente que aconteceu em Mahdia ainda são desconhecidas; pacientes em estado crítico foram enviados para Georgetown, capital do país

Royston Drakes / AFP Crianças resgatadas durante um incêndio no dormitório da escola secundária de Mahdia são transferidas por equipe médica para hospitais em Gorgetown, Guiana, em 22 de maio de 2023



Um incêndio em um dormitório estudantil na Guiana matou ao menso 20 pessoas nesta segunda-feira, 22, informou o governo por meio de um comunicado. “Com grande tristeza informamos uma chocante atualização sobre o incêndio no dormitório da escola de Ensino Médio de Mahdia. O número de mortos subiu para 20 e há vários feridos”, afirma a nota oficial do governo, sem mencionar as causas do incêndio. “Várias pessoas ficaram feridas”, destacou o Executivo, antes de anunciar que cinco aviões foram enviados para Mahdia para ajudar as autoridades regionais de saúde a distribuir suprimentos médicos adicionais e realizar evacuações sanitárias. “O presidente e outras autoridades apoiam os esforços desenvolvidos em Ogle (aeroporto de Georgetown, capital) para receber pacientes em estado crítico e coordenar um plano de ação de emergência”, disse o governo, que pediu para que as pessoas “continuem orando por essas crianças, suas famílias e suas comunidades”. O incêndio ocorreu em uma residência estudantil em Mahdia, cidade de mineração no centro deste pequeno país, localizado ao norte do Brasil e que também faz fronteira com a Venezuela e o Suriname. A Guiana, uma pequena nação de língua inglesa de 800 mil habitantes, ex-colônia holandesa e britânica, possui as maiores reservas per capita de petróleo do mundo, cuja exploração ainda é incipiente. “Estamos de todo o coração com as famílias e parentes daqueles que foram afetados por esta tragédia”, disse Natasha Singh-Lewis, deputada da oposição. “Pedimos às autoridades que façam uma investigação aprofundada sobre as causas do incêndio e um relatório detalhado do que realmente aconteceu”, acrescentou. O presidente Irfaan Ali chamou o acidente de uma grande catástrofe. “É terrível, doloroso”, declarou. “Iniciamos serviços de resgate médico em grande escala, ordenei também dispositivos especiais” nos dois grandes hospitais da capital “para que todas as crianças que precisam de ajuda recebam os melhores cuidados possíveis”, acrescentou. Mahdia está localizada a cerca de 200 quilômetros ao sul da capital da Guiana e sua região foi afetada por fortes chuvas.