Brasileira é investigada pelo FBI por golpes milionários com joias de luxo nos EUA

O prejuízo estimado pelas autoridades pode chegar a R$ 100 milhões; as informações foram divulgadas pelo Fantástico neste domingo (17)

Reprodução / Redes sociais Camila atuava como intermediária na venda de joias consignadas entre Brasil e Estados Unidos.



Uma empresária brasileira é alvo de investigações no Brasil e nos Estados Unidos sob suspeita de aplicar golpes milionários envolvendo joias de luxo. As informações foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (17). Segundo a reportagem, o prejuízo estimado pelas autoridades pode chegar a R$ 100 milhões.

Camila Briotti, que também possui nacionalidade americana, é investigada por estelionato após ser acusada de desviar centenas de peças de alto valor, incluindo joias com ouro, diamantes e esmeraldas.

Camila atuava como intermediária na venda de joias consignadas entre Brasil e Estados Unidos. Segundo vítimas e investigadores, ela conquistava a confiança de joalheiros, retirava as peças para revenda e, inicialmente, realizava pagamentos regularmente. Com o tempo, porém, teria deixado de repassar valores e de devolver os produtos.

“Ela me deve cerca de 1,2 milhão de dólares em joias, mais 400 mil dólares de vendas não repassadas”, afirmou uma das vítimas ao Fantástico. Além disso, outros empresários relatam perdas milionárias com peças não pagas ou desaparecidas.

A estratégia para conquistar vítimas

Arthur Migliari, advogado de vítimas, afirmou ao Fantástico que a empresária usava carisma e boa aparência para conquistar credibilidade antes de aplicar os golpes. “Ela consegue a confiança das vítimas e depois vem a segunda parte, que é pegar as joias”, disse.

Segundo as investigações, o esquema seguia um padrão. Camila prometia altos lucros na revenda internacional e se apresentava como representante de grandes joalherias.

Mensagens e áudios obtidos pela investigação mostram promessas de pagamento que não eram cumpridas. Vítimas disseram ao Fantástico que a empresária apresentava justificativas frequentes para os atrasos, incluindo problemas pessoais e histórias inventadas para sensibilizar credores.

Ainda segundo a reportagem, Camila chegou a enviar comprovantes falsos, cheques sem fundo e vídeos com dinheiro em espécie para convencer empresários de que faria os pagamentos.

A maior parte dos supostos crimes teria ocorrido nos Estados Unidos, principalmente no sul da Flórida, em cidades como Miami, Boca Raton e Palm Beach. O caso passou a ser investigado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

As investigações revelaram que parte das joias não devolvidas teria sido penhorada por valores muito abaixo do mercado. Segundo depoimentos exibidos pelo programa, o dinheiro recebido com as peças seria usado para manter um estilo de vida de luxo, que a empresária exibia nas redes sociais.

Além das investigações sobre joias, Camila Briotti também responde no Brasil a outro inquérito por estelionato envolvendo bolsas de luxo, com prejuízo estimado em mais de R$ 4 milhões.

O que diz a defesa de Camila

A defesa da empresária afirmou, em nota recebida pelo Fantástico, que as acusações não têm respaldo jurídico e que não há comprovação de irregularidades em território brasileiro.

As autoridades brasileiras informaram que acompanham as investigações, mas não divulgaram detalhes do caso. Nos Estados Unidos, o FBI também mantém sigilo sobre as apurações.

Enquanto as investigações avançam, vítimas cobram responsabilização. “O que a gente quer é justiça”, afirmou uma das pessoas lesadas ao Fantástico.