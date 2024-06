Brasileira ferida após bombardeio no Líbano tem quadro estável, mas ainda delicado

Brasileira atingida por um bombardeio em sua casa no Líbano no último sábado chegou a ficar em coma, mas acordou na segunda (3); filha passou por cirurgia na perna e amputação foi descartada após procedimento

Reprodução/ Jovem Pan Filha passou por cirurgia na perna; amputação foi descartada após procedimento; filho de 9 anos recebeu alta na segunda



A brasileira ferida após bombardeio no Líbano, Fátima Boustani, tem quadro de saúde estável, embora ainda delicado, de acordo com informações de Hussein Ezzddein, que é primo do marido de Fátima. Ela foi transferida nesta quarta-feira (5) para o Hospital Zahraa, em Beirute, que tem mais estrutura para atendê-la, segundo Ezzddein. A brasileira foi atingida por um bombardeio em sua própria casa no Líbano no último sábado (1°) e chegou a ficar em coma, mas acordou na segunda-feira (3). Dois dos quatro filhos dela também ficaram feridos no episódio. A filha de 11 anos permanece internada no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no Sul do país, mas foi liberada da UTI. Ela passou por uma cirurgia em uma das pernas; a amputação foi descartada após o procedimento. O filho de 9 anos recebeu alta na segunda (03).

A família faz um apelo ao governo brasileiro para retirá-los do Líbano o mais rápido possível.