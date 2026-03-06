Brasileiro é morto a tiros por policiais nos EUA após pedido por ajuda psicológica

De acordo com a emissora americana CBS News, autoridades informaram que Gustavo Guimarães, de 34 anos, teria sacado uma arma durante a abordagem

Um brasileiro de 34 anos, identificado como Gustavo Guimarães, foi morto a tiros por policiais na noite de terça-feira (3), na cidade de Powder Springs, no estado norte-americano da Geórgia. O caso ocorreu enquanto as autoridades atendiam a um chamado da família por uma ajuda relacionada à saúde mental. As informações são da emissora CBS News.

A rede de televisão informou que, de acordo com o Departamento de Investigação da Geórgia (GBI), os agentes foram acionados por volta das 21h para uma ocorrência em um shopping center localizado no quarteirão 3000 da New MacLand Road. Ao chegarem ao local, encontraram o brasileiro, que era morador da cidade vizinha de Acworth.

As autoridades informaram à emissora que, durante a abordagem, o brasileiro sacou uma pistola. Em resposta, os policiais abriram fogo, atingindo-o diversas vezes. Socorristas foram acionados e levaram o brasileiro às pressas para um hospital da região, onde sua morte foi constatada. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

As circunstâncias do tiroteio passarão por uma investigação conduzida pelo GBI. Assim que o inquérito for concluído, o processo será encaminhado para a análise do Ministério Público do Condado de Cobb.

Segundo a CBS News, este é o 16º tiroteio envolvendo policiais no estado da Geórgia apenas neste ano. Destes confrontos, oito resultaram em mortes.

A reportagem da Jovem Pan entrou em contato com o Itamaraty, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.