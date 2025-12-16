Brasileiro morre após colidir com muro no Caribe

Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva comemoraria o aniversário de 27 anos na viagem com uma

Reprodução/Redes Sociais Sávio teria perdido o controle do veículo após passar em um buraco



Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, de 26 anos, morreu após sofrer um acidente com um quadriciclo em Curaçao, no Caribe. Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele estaria no local para comemorar o aniversário dele, no 22 de dezembro, acompanhado de uma amiga. Segundo informações da família, ele fazia um passeio com essa amiga quando perdeu o controle do quadriciclo e colidiu com um muro. Ele foi socorrido, levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A amiga está em estado estável, consciente e em recuperação. A família disse que será responsável pelo traslado do corpo para o Brasil e que não fará nenhuma campanha de arrecadação. Ele e a amiga chegaram na região na sexta-feira (12).