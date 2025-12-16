Fortes chuvas em Minas Gerais causam estragos, alagamentos e abrem cratera

Juiz de Fora registra acumulado superior a 100 mm; temporais também atingem Santa Luzia e provocam interdições em rodovias do estado devido a quedas de árvores

DIEGO TAVARES/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Forte chuva que atingiu Belo Horizonte na madrugada de sábado (13) deixou quem mora em bairros da Região da Pampulha sem energia elétrica



Uma onda de fortes temporais atingiu diversas regiões de Minas Gerais, provocando destruição e caos urbano em municípios do interior e da região metropolitana. O volume excessivo de água resultou em alagamentos, danos à infraestrutura viária e prejuízos materiais.

Na Zona da Mata, o município de Juiz de Fora foi um dos mais afetados. A cidade registrou um volume de chuva superior a 100 milímetros, quantidade suficiente para devastar áreas urbanas. A força da enxurrada causou inundações em diversos bairros e resultou na abertura de uma cratera, comprometendo a estrutura local e o trânsito na região.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte também sofreu impactos significativos. Em Santa Luzia, o temporal transformou ruas em rios, invadindo vias e dificultando a locomoção de moradores e veículos. O sistema de drenagem não suportou a carga d’água, gerando pontos críticos de alagamento pela cidade.

Os transtornos se estenderam às malhas viárias que cortam o estado. Diversas rodovias registraram interdições parciais ou totais devido à queda de árvores e inundações nas pistas, elevando o risco de acidentes e bloqueando o fluxo de transporte.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram a magnitude dos estragos no interior mineiro. Veja abaixo os registros no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News: