Fortes chuvas em Minas Gerais causam estragos, alagamentos e abrem cratera
Juiz de Fora registra acumulado superior a 100 mm; temporais também atingem Santa Luzia e provocam interdições em rodovias do estado devido a quedas de árvores
Uma onda de fortes temporais atingiu diversas regiões de Minas Gerais, provocando destruição e caos urbano em municípios do interior e da região metropolitana. O volume excessivo de água resultou em alagamentos, danos à infraestrutura viária e prejuízos materiais.
Na Zona da Mata, o município de Juiz de Fora foi um dos mais afetados. A cidade registrou um volume de chuva superior a 100 milímetros, quantidade suficiente para devastar áreas urbanas. A força da enxurrada causou inundações em diversos bairros e resultou na abertura de uma cratera, comprometendo a estrutura local e o trânsito na região.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte também sofreu impactos significativos. Em Santa Luzia, o temporal transformou ruas em rios, invadindo vias e dificultando a locomoção de moradores e veículos. O sistema de drenagem não suportou a carga d’água, gerando pontos críticos de alagamento pela cidade.
Os transtornos se estenderam às malhas viárias que cortam o estado. Diversas rodovias registraram interdições parciais ou totais devido à queda de árvores e inundações nas pistas, elevando o risco de acidentes e bloqueando o fluxo de transporte.
Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram a magnitude dos estragos no interior mineiro. Veja abaixo os registros no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News:
