PF deflagra operação em 5 estados contra esquema de apostas em ações

Organização criminosa teria conseguido mais de R$ 50 milhões de lucro ilegalmente em opções binárias com auxílio de influenciadores e chineses

Divulgação/Polícia Federal Foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados



Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra um grupo que utilizava opções binárias e casas de aposta para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação, estelionato, entre outros. Chamada de Operação Opções Binárias, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além da prisão para quatro indivíduos com medidas cautelares. Os evolvidos são empresários, influenciadores e até cidadãos chineses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a PF, o grupo manipulava as plataformas de opções binárias oferecidas pelos chineses, que eram compradas por investigados no Brasil e revendidas com promessas de lucros altos. Os influenciadores investigados divulgariam plataformas de apostas e de opção binária. Eles também receberiam lucros sobre as perdas dos usuários. Outra parte dos investigados também teria criado a própria plataforma de opções binárias.

A organização teria conseguido mais de R$ 50 milhões de lucro ilegalmente. As buscas e apreensão foram realizadas em endereços residenciais em São Fidélis/RJ (4), Rio de Janeiro (2: Barra da Tijuca e Recreio), Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes/RJ, Santana do Parnaíba/SP e Barra do Bugres/MT e dois em empresas em São Fidélis/RJ.

O que são opções binárias?

Opções binárias são ambientes online em que ser pode apostar na alta ou na baixa de um ativo sem a necessidade de adquirir esse ativo. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regula esta atividade no Brasil e não há proteção ao investidor em caso de problemas.