Brasileiro morre em aeroporto da Armênia após ingerir líquido suspeito

Reprodução/RedeSociais Jonatham Lucas Araújo morava no Distrito Federal com a avó



Um jovem brasileiro, identificado como Jonatham Lucas Araújo morreu na Armênia após uma abordagem no aeroporto de Yerevan, capital da Armênia, no último dia 8. A suspeita é que ele tenha passado mal após ser obrigado a ingerir um líquido ainda não identificado. Rustam Badasyan, presidente do Comitê de Receitas Públicas do país, disse ao portal de notícias armênio ‘News’ que o brasileiro morreu a caminho do hospital. “Durante a inspeção, garrafas foram tiradas e a pessoa, provavelmente para eliminar suspeitas, decidiu que poderia beber. Claro que isso não é um procedimento normal. Existe um inquérito”, disse Badasyan ao jornal do país. Ele relatou que o brasileiro começou a passar mal após ingerir o líquido. Ele morava no Recanto das Emas, no Distrito Federal, com a avó.