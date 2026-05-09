Brasileiro passa por susto ao escalar Everest: ‘Se tivesse ficado cinco minutos para trás, tinha atingido a gente’

O alpinista relatou que, após passar por um local durante a subida, um serac (grande bloco de gelo) se desfez e atingiu outros escaladores, que ficaram feridos

Reprodução/Arquivo pessoal/Gustavo Cordoni Incidente aconteceu antes do campo 1, local onde os alpinistas param para descansar



O brasileiro Gustavo Cordoni passou por um grande susto durante uma escalada ao Monte Everest. O alpinista relatou que, após passar por um local durante a subida, um serac (grande bloco de gelo) se desfez e atingiu outros escaladores, que ficaram feridos. Ninguém morreu, segundo ele.

“A gente viu um serac cair na nossa frente; se tivesse ficado cinco minutos para trás, tinha atingido a gente”, conta o alpinista.

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Incidente aconteceu antes do campo 1, local onde os alpinistas param para descansar, situado a 6.065 metros de altitude, no topo da temida Cascata de Gelo Khumbu. Gustavo conta que demorou sete horas para chegar ao local.

Ele relata que a expedição faz parte de um processo de aclimatação à montanha, antes de ser liberado para que possa escalar até o cume.