Brasileiro pode ser condenado a pena de morte ou perpétua nos EUA por assassinar ex-companheira 

Marcus Spanevelo é acusado de ter matado Cassie Carli, mãe de sua filha; na quarta-feira, 25, ele foi indiciado pela Justiça de Birmingham, no Alabama, pelo sequestro que terminou com a morte da mulher

Reprodução/Site/wearnewsabc3 Macus Spanevelo é suspeito de matar Cassie Carli, sua ex-companheira



O brasileiros Marcus Spanevelo, de 35 anos, pode ser condenado a morte ou pegar prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-companheira, Cassie Carli. O crime aconteceu em março de 2022, e na quarta-feira, 25, ele foi indiciado pela Justiça de Birmingham, no Alabama, pelo sequestro que terminou a morte da mulher. Segundo as autoridades, o brasileiro teria “conscientemente, ilegalmente e intencionalmente” raptado a ex-companheira, e essa ação culminou na morte de Carli, contudo, a causa não foi revelada. Caso ele seja condenado, segundo a lei federal dos Estados Unidos, Spanevelo deve pegar prisão perpétua ou pena de morte. Essa não é a primeira vez que ele tem uma acusação criminal. Em outubro do ano passado ele já tinha sido acusado de “abuso de cadáver”, crime que pode chegar a 10 anos de prisão.

Cassie e Marcus moraram junto por um tempo e tiveram uma filha, que hoje tem cinco anos. A mulher revelou uma vez para a irmã que tinha medo do brasileiro, principalmente que ele começou a ameaçar voltar para o Brasil com a filha após a separação. “Ele nunca foi agressivo fisicamente ou colocou as mãos nela, mas ele sabia que ela o temia e acho que ele usou isso contra ela”, disse a irmã da vítima em entrevista ao jornal norte-americanao “The Sun“, acrescentando que Cassie disse que ele “agia como louco”, o que fez com que ela pedisse ao seu pai para ir à troca de custódia da filha com ela, e dizia a ele: ‘Por favor, traga sua arma porque ele tem um porte oculto”. Cassie desapareceu no dia 27 de março de 2022 e seu corpo foi encontrado no dia 3 de abril em uma propriedade do Alabama ligada ao ex-namorado.