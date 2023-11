Brasileiros repatriados chegam ao Egito; retorno para o Brasil está previsto para segunda

Itamaraty afirmou que brasileiros terão suporte do governo federal e ministérios após desembarcarem no país

Governo Federal / FAB Repatriados devem retornar ao Brasil na próxima segunda-feira, 13



O grupo com 32 brasileiros e familiares que estavam aguardando sair da Faixa de Gaza na última semana, após várias tentativas frustradas, chegaram à capital de Cairo, no Egito, neste domingo, 12. A lista original tinha 34 nomes, mas uma mãe e uma filha brasileiras decidiram permanecer em Gaza. De acordo com o Itamaraty, o voo com destino ao Brasil deve acontecer na segunda-feira, 13, pela manhã. “O governo brasileiro está empenhado no retorno seguro dos brasileiros. O Itamaraty está trabalhando em conjunto com o ministério da Defesa por meio da Força Aérea Brasileira (FAB). À chegada, os ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social apoiarão os brasileiros retornados”, disse o Órgão por meio de seu perfil no X (antigo Twitter). No grupo estão 22 brasileiros, 7 palestinos com Registro Nacional Migratório e 3 palestinos familiares próximos. Ao todo são 9 mulheres, 6 homens e 17 crianças. O perfil oficial da Presidência da República divulgou imagens dos brasileiros chegando em Cairo. Confira: