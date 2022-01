Brian Laundrie assumiu assassinato de youtuber Gabby Petito, diz FBI

Polícia encontrou caderno com a confissão ao lado dos restos mortais do jovem, em outubro do ano passado

Gabby Petito e Brian Laundrie estavam viajando de van quando ela desapareceu



De acordo com o FBI, o jovem Brian Laundrie escreveu em um caderno que foi o responsável pela morte de sua namorada, a youtuber Gabby Petito. “Uma revisão do caderno revelou declarações escritas do Sr. Laundrie reivindicando a responsabilidade pela morte da Sra. Petito”, disse o escritório de campo do FBI em Denver em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 21. Os papéis foram encontrados ao lado dos restos mortais de Brian, no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida, Estados Unidos. Um revólver também foi recolhido do local. Os pais de Gabby agradeceram os esforços dos policiais na investigação. “Nós realmente apreciamos os esforços diligentes e meticulosos do FBI neste caso extremamente complicado. A qualidade e quantidade dos fatos e informações coletadas pelo FBI não deixam dúvidas (de que) Brian Laundrie assassinou Gabby”, disseram os Petitos em comunicado.

Gabby desapareceu em agosto enquanto fazia uma viagem de van com o noivo, Brian. O jovem retornou para casa sem a companheira no início de setembro e se recusou a dar explicações à família dela e à polícia. No dia 20 de setembro, o corpo de Petito foi encontrado na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming. O FBI então começou a investigar Brian, que sumiu de sua residência no dia 14 de outubro. Exatamente um mês após encontrarem a youtuber, os restos mortais de Brian foram encontrados em uma floresta perto de sua casa. A polícia definiu que ele se suicidou. Sobre a autópsia de Gabby, foi dito que ela tinha ferimentos contundentes na cabeça e sinais de estrangulamento manual.