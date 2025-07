Bukele critica Maduro por investigação da Procuradoria venezuelana contra ele

O procurador Tarek William Saab anunciou na segunda-feira a ação contra o presidente e outras autoridades salvadorenhas, a quem ele acusou de cometer crimes contra a humanidade

MARVIN RECINOS / AFP Segundo Saab, os imigrantes enviados pelos para a mega prisão para membros de gangues em El Salvador sofreram abusos sexuais



O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, criticou duramente o governo do venezuelano Nicolás Maduro na segunda-feira (21), depois que a Procuradoria-Geral da Venezuela abriu uma investigação contra Bukele por supostos abusos contra imigrantes venezuelanos deportados por Washington e mantidos em uma prisão salvadorenha. Na sexta-feira, 252 imigrantes venezuelanos foram repatriados como parte de uma troca de prisioneiros entre Washington e Caracas, que, em troca, libertou dez cidadãos e residentes americanos detidos na Venezuela e aproximadamente 80 presos políticos. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou na segunda-feira uma investigação contra Bukele e outras autoridades salvadorenhas, a quem ele acusou de cometer crimes contra a humanidade por supostos abusos contra imigrantes que ficaram presos por quase quatro meses em El Salvador.

“O regime de Maduro ficou satisfeito com o acordo de troca; por isso o aceitou”, afirmou Bukele nas redes sociais.vEle acrescentou que as autoridades venezuelanas “agora estão gritando e ficando com raiva, não porque discordam do acordo, mas porque acabaram de perceber que não estão mais mantendo reféns do país mais poderoso do mundo (os Estados Unidos)”.

Segundo Saab, os imigrantes venezuelanos enviados pelos Estados Unidos para a mega prisão para membros de gangues em El Salvador sofreram abusos sexuais, espancamentos diários, entrega de comida estragada e “torturas”. Após prestarem depoimento às autoridades venezuelanas, os imigrantes começarão a se reunir com suas famílias, segundo o procurador. Desde sua chegada, passaram por exames de saúde e receberam novos documentos de identidade.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias