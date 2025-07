Filho de Biden comenta desempenho do pai em debate contra Trump e diz que democrata foi mal porque tomou zolpidem

Hunter destacou que Biden estava cansado devido a compromissos, o que afetou sua clareza; durante a discussão, Biden teve dificuldades em manter o raciocínio, resultando em falas confusas

EFE Donald Trump e Joe Biden durante debate para eleições presidenciais nos EUA



Hunter Biden, em entrevista ao jornalista Andrew Callaghan divulgada na segunda-feira (21), comentou sobre o desempenho de seu pai, Joe Biden, durante o debate de 2024 contra Donald Trump. Segundo ele, o então presidente estava sob efeito do zolpidem, remédio utilizado para tratar insônia, o que contribuiu para sua performance insatisfatória. Hunter destacou que Biden estava cansado devido a compromissos na Europa e um evento na Califórnia, o que afetou sua clareza durante o debate.

Durante a discussão, Biden apresentou uma voz rouca e teve dificuldades em manter o raciocínio, resultando em falas confusas. Essa situação culminou em sua decisão de se retirar da corrida presidencial, levando à indicação de Kamala Harris como sua sucessora. As justificativas anteriores da equipe de Biden para o desempenho no debate incluíam questões como gripe e jet lag (condição causada por viagens através de diferentes fusos horários, que afeta o ritmo circadiano do corpo).

Após o debate, a pressão sobre Biden para desistir da candidatura aumentou, com figuras influentes do Partido Democrata, como Barack Obama, pedindo que ele se retirasse da disputa. Hunter Biden não hesitou em criticar os membros do partido e aliados de seu pai, acusando-os de tentarem forçá-lo a abandonar a corrida eleitoral.

Um livro que explora os bastidores da eleição revelou que assessores de Biden tentaram minimizar os sinais de seu declínio físico e cognitivo. O ator George Clooney, amigo próximo do presidente, expressou preocupação com a aparência e o comportamento de Biden em um evento, o que levantou questões sobre sua capacidade de continuar na disputa. A hesitação de Biden em se retirar da corrida acabou prejudicando a organização de uma alternativa forte dentro do partido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como resultado, a falta de uma estratégia clara levou à derrota de Kamala Harris para Donald Trump nas eleições. A situação expôs as fragilidades da campanha democrata e levantou debates sobre a saúde e a viabilidade de Biden como candidato. A pressão interna e as críticas externas se tornaram um tema recorrente entre os democratas, refletindo a complexidade do cenário político atual.

*Reportagem produzida com auxílio de IA