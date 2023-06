Cachorro eleito mais feio do mundo tem patas ao contrário e foi salvo da morte

Scooter, um cão de sete anos, venceu um concurso na Feira de Sonoma-Marin na Califórnia

Uma tradicional feira na Califórnia elegeu na sexta-feira, 23, o cachorro mais feito do mundo. Scooter, um cão de crista chinês de sete anos foi o vencedor do ‘Concurso de Cão Mais Feio do Mundo de 2023’. Apesar do da premiação levar esse nome, ele tem, segundo site oficial da competição, o objetivo celebrar, anualmente, as imperfeições que tornam todos os cães especiais e únicos. Scooter se torna vencedor quase uma década depois de ter sido salvo da morte. Ele estava encaminhado para eutanásia devido à sua deformidade, mas o grupo de resgate Saving Animals From Euthanasia (SAFE) interviu e evitou o fim do animal. Linda Celeste Elmquist, é a dona do de Scooter e faz parte do grupo. Ela ficou contente com a premiação, segundo a imprensa norte-americana. O animal, nasceu com uma deformidade nas duas patas traseiras, elas são ao contrário, ou seja, voltadas para trás. Apesar do problema, isso não o impede de andar. O concurso de Cão Mais Feito acontece há 50 anos e os participantes geralmente vêm de abrigos e fábricas de filhotes.