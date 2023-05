Cachorro mais velho do mundo completa mais um ano de vida e choca pela idade atingida

Bobi completou 31 anos no dia 11 de maio e recebeu uma festa que contou com a presença de mais de 100 convidados; dono do animal não esperava ter um cão com uma idade tão avançada

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Uma fotografia tirada a 12 de fevereiro de 2023 mostra Bobi, um cão português de 30 anos que foi declarado o cão mais velho do mundo pelo Guinness World Records, sentado em frente à sua terra natal, na sua casa na aldeia de Conqueiros, em Leiria



Bobi, um cachorro português, foi reconhecido pelo Guinness Book of World Records como o cão mais velho do mundo. Ele celebrou na última quinta-feira, 11, seu 31ª aniversário, e chocou até mesmo seus donos que não esperavam ter um animal que vivesse mais que 30 anos. “O Bobi é especial porque vê-lo é como lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa família e que infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós, que já partiram deste mundo”, disse o dono de Bobi, Leonel Costa, de 38 anos. Em comemoração ao aniversário do cachorro, foi realizada uma festa em sua casa, na vila portuguesa de Conqueiros, que contou com mais de 100 pessoas, que tinha e no cardápio carnes e peixes locais – Bobi só come comida de humano – e houve apresentação de um grupo de dança. A longevidade do cão aparentemente é algo de família, já que a mãe dele viveu até os 30 anos, assim como outros animais que Costa teve que atingiram idade avançada. Para o dono, a razão que faz com que eles consigam viver tanto está relacionado ao “ambiente pacífico e tranquilo em que ele vive”. Durante toda sua vida, Bobi, que tem registro de nascimento datado de 1992 – informação confirmada pela SIAC, uma base de dados animais de estimação licenciada pelo governo português e gerida pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários -, nunca foi acorrentado ou ficou na coleira. Apesar da boa aparência, nos últimos anos Bobi teve problemas para andar, por isso prefere passar o tempo no quintal. Sua visão também não está das melhores, o que faz com que constantemente ele esbarre em algumas coisas pela casa. Outro traço da velhice do animal, é o fato dele dormir bastante, principalmente após comer.